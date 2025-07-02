Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Об этом РБК сообщил его сын Мутвалы Шыхлински.

По его словам, отца допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу об убийствах, которое завели против братьев Сафаровых. Речь идет о серии преступлений, совершенных в 2001–2011 годах.

В минувшие выходные силовики задержали в Екатеринбурге шестерых азербайджанцев. На этом фоне отношения Москвы и Баку обострились.

В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан», а также группу россиян, якобы причастных к транзиту наркотиков.

В Кремле заявили, что Россия добьется освобождения задержанных в Баку журналистов. По словам Дмитрия Пескова, в Москве внимательно следят за развитием ситуации.