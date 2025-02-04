Надежность электроснабжения повысят в 36 округах Подмосковья в 2025 году

Министерство энергетики Московской области утвердило программу повышения надежности электроснабжения на 2025 год. Работы проведут в 36 городских округах региона.

Программу реализуют силами компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

«Мы продолжаем реализацию нашей программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Большое внимание уделяем тем населенным пунктам, где наблюдается резкий прирост населения, а также местам, где зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей в прошлом году», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Энергетиками «Мособлэнерго» запланирована работа по строительству, ремонту и реконструкции 333 объектов в 35 округах Подмосковья, среди которых Волоколамский, Богородский и другие.

Компания «Россети Московский регион» проведет работы в шести округах, включая Дмитровский.

Все мероприятия по обновлению электросетевого хозяйства проведут под контролем Министерства энергетики Московской области.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей — это региональная программа, которая реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева с 2021 года. В 2024 году работы провели в 33 округах, а в этом году их количество увеличили. Акцент делается на населенных пунктах с наибольшим количеством обращений от жителей.