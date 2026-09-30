Дорогу в деревне Калитино восстановили в Богородском округе

Работы по восстановлению профиля автомобильных дорог на улицах Свободная и Луговая завершены. Мероприятия прошли в рамках планового содержания дорожной сети округа и направлены на поддержание комфортного и безопасного проезда.

Специалисты выполнили подсыпку асфальтобетонным гранулятом — современным вторичным материалом, который эффективно выравнивает дорожное полотно, устраняет просадки и неровности, а также повышает устойчивость покрытия к нагрузкам. Перед началом работ дорожники обследовали участки, чтобы точно определить зоны наибольшего износа.

Для жителей деревни результат особенно заметен: новое покрытие снижает риск повреждения автомобилей, делает поездки комфортнее и безопаснее, а в межсезонье помогает избежать сложностей с проездом из‑за ям и выбоин. Кроме того, хорошее состояние дорог напрямую влияет на транспортную доступность населенного пункта, в том числе для экстренных служб, общественного транспорта и коммунальных служб.

Администрация округа продолжает системную работу по поддержанию дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии. Восстановление профиля с применением асфальтобетонного гранулята — один из востребованных и эффективных методов текущего ремонта, который активно используют на местных и второстепенных дорогах. В дальнейшем специалисты будут вести мониторинг состояния улично‑дорожной сети и планировать аналогичные работы там, где это необходимо.