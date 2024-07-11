Мытищинские судомоделисты победили на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Первенство и чемпионат России по судомодельному спорту прошли в Санкт-Петербурге. Воспитанники курса «Судомоделирование» детско-юношеского центра «Галактика» завоевали несколько призовых мест.
Обучает ребят педагог дополнительного образования, мастер спорта международного класса Анатолий Митрошкин. По итогам состязаний Анатолию Александровичу вручили дипломы 1 степени Министерства спорта Российской Федерации за подготовку победителей.
Так, Артемий Соловьев взял первое место в классе скоростных моделей F1-V 15. Глеб Зинькевич победил в классе моделей F1-V 3,5 и занял второе место в классе моделей F1-V 15.
Сборная Московской области — серебряный призер первенства России. Артем Черников из Мытищ стал мультимедалистом соревнований: два золота в классах скоростных моделей F1-V 3,5 и гидро-мини, а также две бронзы в классах F1-V 15 и FSR-E мини. В составе сборной Московской области Артем стал бронзовым призером чемпионата России.
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