Мужчину с межпозвоночной грыжей спасли в Красногорской больнице

Врачи больницы в Красногорске смогли помочь заново встать на ноги 55-летнему пациенту. Они провели микрохирургическую операцию.

Мужчина поступил в медучреждение с жалобами на сильную боль в пояснице. Медики оперативно провели диагностику и выявили разрушения межпозвоночного диска и, как следствие, трехсантиметровую грыжу.

Они срочно провели операцию, убрав поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. Передвигаться самостоятельно мужчина смог уже на следующий после операции день.

Пациент отметил, что все мучавшие его боли полностью прекратились. Сейчас мужчину выписали. Он находится дома и проходит амбулаторное лечение.

Кроме того, он уже вернулся к привычной жизни, успешно пройдя реабилитацию.