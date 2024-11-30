Муниципальный депутат Светлана Тананова провела прием жителей в Балашихе

Депутат городского округа Балашиха Светлана Тананова провела встречу с жителями, чтобы обсудить их личные вопросы. Прием состоялся в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе.

На встречу обратилась жительница микрорайона Северный, Елена, с рядом социально значимых вопросов, связанных с работой маршрута № 550, жилищно-коммунальными проблемами и вопросами социальной поддержки.

Светлана Тананова отметила, что состоялся конструктивный диалог, подробно разобрали каждую проблему и предоставили необходимые разъяснения. Вопрос о субсидиях будет передан юристам в рамках партийного проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона», чтобы обеспечить всю необходимую помощь.

Депутат также подчеркнула, что многие граждане зачастую не знают своих прав и не понимают, куда можно обратиться за помощью. Поэтому важно внимательно выслушать человека и предоставить ему исчерпывающую консультацию.

Напомним, что жители округа могут обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия», расположенную по адресу: Балашиха, ул. Парковая, 7. Для записи на прием можно позвонить по телефону: 8 (985) 193-64-03.

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