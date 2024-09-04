«Мострансавто» повысит ставки для водителей и введет надбавки за стаж
Заработную плату водителей автобусов «Мострансавто» будут рассчитывать по-новому. Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Повышенная ставка — 191 рублей в час — больше не будет зависеть от зональности. При этом водителей можно будет принимать на работу без разрядов.
В компании начнут применять повышающие коэффициенты, зависящие от размера автобуса. Малый класс — 1,03, средний класс — 1,05, большой класс — 1,1, особо большой класс — 1,3.
После первого года работы водители начнут получать надбавку за стаж работы, размер которой составит от девяти до 20 тысяч рублей. Чем дольше специалист трудится в «Мострансавто», тем больше надбавка.
«Изменение системы заработной платы водителей назревало уже давно. Сейчас это более справедливый подход и максимально прозрачные условия. Полный переход на новую систему оплаты планируется завершить в 2025 году», — отметил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Сейчас в «Мострансавто» работают 9,5 тысячи водителей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии».
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