Мособлизбирком проведет круглый стол для молодежных ТИК 20 августа

Мособлизбирком, помимо непосредственной организации и контроля выборов в Подмосковье, активно взаимодействует со школьниками и студентами. В рамках мероприятий регулярно проходят олимпиады, квизы, конкурсы рисунков и видеороликов.

20 августа в Мособлизбиркоме состоится круглый стол для молодежных территориальных избирательных комиссий (МТИКов) Подмосковья.

В программе встречи запланировано несколько ключевых мероприятий. Так, представители МТИКов сделают доклады и поделятся опытом организации выборов и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры среди молодежи.

Кроме того, приглашенные эксперты расскажут о современных цифровых технологиях, применяемых в России и за рубежом в ходе выборных кампаний. Участники также смогут обсудить перспективы выборных технологий будущего в ходе дискуссии.

Список выступающих экспертов станет известен в ближайшее время.

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