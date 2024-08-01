Мособлизбирком объяснил роль наблюдателей на выборах

Фото: Медиасток.рф

Наблюдатели, являющиеся представителями кандидатов, партий или Общественной палаты России и регионов, контролируют процесс голосования, подсчет голосов и определение результатов выборов. Соответствующей информацией поделился Мособлизбирком.

Начиная с недавнего времени, наблюдатели могут следить не только за происходящим на избирательных участках, но и за дистанционным электронным голосованием.

Некоторые категории лиц не могут быть назначены наблюдателями. К таким категориям относятся сенаторы Российской Федерации, иностранные агенты, а также лица, имеющие связь с экстремистскими или террористическими организациями.

Все подробности о наблюдении за ДЭГ можно получить на официальном портале.

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