Мособлдума уточнила полномочия правительства по использованию лодок и катеров

Правительство Подмосковья получило полномочия по утверждению правил пользования маломерными судами и обеспечения безопасности людей на водоемах. Такой закон приняли в Мособлдуме.

Как сообщили в думе, изменения подготовили в соответствии с федеральным законом, который вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он регулирует безопасность на водных объектах и надзор за маломерными судами.

Закон устанавливает требования, которые должны соблюдать при обустройстве пляжей, переправ, стоянок и других объектов, а также требования к тем, кто управляет таким транспортом.

Маломерными являются суда, чья длина не превышает 20 метров. Это могут быть лодки, катеры, яхты, байдарки и гидроциклы.