Мособлдума согласовала назначение Максима Забелина на пост зампреда

Ранее Максим Забелин занимал должность министра здравоохранения Московской области. За его плечами огромный опыт и долгий профессиональный путь, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Работа министерства здравоохранения — это большой вызов и ответственность, в первую очередь перед нашими жителями. Мы продолжим ту работу, которую проводили в течение предыдущего периода. Будем ставить во главу угла достижение целей и задач, которые определил губернатор, отметил президент в национальных целях. А также будем делать доступной качественную медицинскую помощь. Приложим все необходимые усилия», — сказал Максим Забелин.

Назначить Забелина на пост зампреда ранее предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.