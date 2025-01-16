Мособлдума согласовала назначение Максима Забелина на пост зампреда

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Назначение Максима Забелина на должность заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Подмосковья согласовали в Мособлдуме. Решение приняли на 102-м заседании парламента 16 января.

Ранее Максим Забелин занимал должность министра здравоохранения Московской области. За его плечами огромный опыт и долгий профессиональный путь, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Работа министерства здравоохранения — это большой вызов и ответственность, в первую очередь перед нашими жителями. Мы продолжим ту работу, которую проводили в течение предыдущего периода. Будем ставить во главу угла достижение целей и задач, которые определил губернатор, отметил президент в национальных целях. А также будем делать доступной качественную медицинскую помощь. Приложим все необходимые усилия», — сказал Максим Забелин.

Назначить Забелина на пост зампреда ранее предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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