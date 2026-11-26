Московский областной театр драмы и комедии с 19 по 24 ноября провел гастроли в прифронтовых локациях Восточного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Артисты впервые с начала СВО выступили в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Тур прошел в четырех прифронтовых локациях, бойцам показали спектакль по пьесе Чехова «Медведь» в настоящих театральных декорациях. После каждого показа заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова читала стихотворение М. Ю. Романенко-Кушковского «Не устану верить».

«Мы хотели, чтобы наши бойцы увидели спектакль, если не на настоящей театральной сцене, то в реальных декорациях. Риски, конечно, были ощутимые, но в благодарность мы увидели счастливые одухотворенные лица наших ребят, которые каждый день, каждую минуту рискуют своими жизнями на фронте. Для многих из бойцов это стало первой встречей с театром, что называется „глаза в глаза“», — рассказал директор Мособлдрамы Петр Кравченко.

Коллектив театра получил флаг 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады за вклад в поддержку военнослужащих. Каждому сотруднику театра от имени командования вручили благодарность за участие в судьбах военнослужащих, а Кравченко — за организацию показа спектаклей для бойцов, выполняющих боевые задачи.

В гастролях участвовали директор театра Петр Кравченко, заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова, артисты Олег Мошкин и Данил Музипов, помощник режиссера Виктория Радунцева, администратор Ольга Гриценко, осветитель Павел Челединов и звукорежиссер Роман Науменков. Гастроли прошли при поддержке Министерства обороны РФ.