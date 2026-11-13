Новые практики дошкольного образования обсудили в Богородском округе

Дошкольное отделение Центра образования № 33 города Электроугли стало площадкой для заседания методического объединения старших воспитателей Богородского округа. Встреча прошла в нестандартном формате «методического моста».

Ключевой темой заседания стала интеграция математического и инженерного содержания в повседневную образовательную практику дошкольных отделений. Педагоги искали и находили способы, как через эту связку развивать самостоятельность детей и поддерживать их естественный познавательный интерес.

Встречу открыли воспитанники дошкольного отделения Центра образования № 33: ребята подготовили яркий музыкальный номер, который сразу задал доброжелательный и творческий тон всему мероприятию.

Практическая часть получилась по-настоящему насыщенной и разноформатной. Воспитатель Галина Ходателева провела для коллег занятие по формированию элементарных математических представлений на тему «Математические путешествия». Руководитель методического объединения Ирина Щедрина подготовила интерактивную игру, а старший воспитатель Марина Золотарева организовала «Аукцион идей» — динамичную площадку для презентации успешных практик.

Особый акцент сделали на методических инструментах, которые можно сразу применять в работе. Не обошлось и без энергичных STEM‑разминок — они показали, как игровые приемы помогают закреплять математические навыки.