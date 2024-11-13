Юные активисты Лобни участвуют в межрегиональном форуме «Мы — Россия». Мероприятие собрало более 1500 участников, включая молодых людей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Беларуси.

На протяжении четырех дней молодежь обучается в рамках интенсивной программы, которая включает мастер-классы и встречи с экспертами, а также общение с известными личностями. Форум предлагает участникам уникальную возможность погрузиться в разные области знаний: ораторское искусство, медиашколу, информационную безопасность, организацию мероприятий и развитие социальных навыков.

Организаторы считают, что важнейшей задачей форума является не только передача знаний, но и создание возможностей для новых знакомств и обмена опытом. «Мы — Россия» становится местом для поиска единомышленников и общения на актуальные темы. В завершение форума планируется праздничный концерт, который, по словам организаторов, станет ярким аккордом этого значимого события.

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