Мобильные бригады врачей совершили свыше 1,7 тысячи выездов с января
Мобильные бригады врачей выезжают в отдаленные точки Подмосковья, чтобы проверить здоровье тех, кто не может добраться до поликлиники самостоятельно. С начала этого года они осмотрели более 40 тысяч человек.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, состав бригады формируют в зависимости от потребности жителей.
«В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста», — сказал он.
С начала года подмосковные больницы получили пять передвижных ФАПов. Они оснащены флюорографами и маммографами. Сейчас машины проходят процедуру оформления.
Узнать расписание работы комплексов можно на сайтах подмосковных медучреждений. Для прохождения обследования необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт.