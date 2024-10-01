Митинг в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией прошел в Лосино-Петровском

Митинг в честь празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией прошел в Лосино-Петровском. За вхождение в состав России в 2022 году в ДНР проголосовали 99,23% избирателей. Это стало рекордом среди всех четырех референдумов.

Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2022 году. Митинг в честь годовщины этого события организовал молодежный центр «Движение». На мероприятии присутствовали местные депутаты округа Гузаль Данилова и Альбина Штатнова, директор центра Вячеслав Градин, студенты Щелковского колледжа и волонтеры.

В ходе митинга участники возложили цветы к памятнику отдав дань уважения к подвигу соотечественников.

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