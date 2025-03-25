Митинг к годовщине присвоения звания «Город воинской славы» прошел в Волоколамске

Волоколамск уже 15 лет носит звание «Город воинской славы». Накануне в честь этого события в округе провели торжественное мероприятие.

Участниками стали жители Волоколамска, ветераны, школьники и студенты, представители духовенства и активисты местных патриотических клубов.

Они возложили цветы в память о погибших, защищавших Родину, и почтили их минутой молчания.

«Мы свято чтим память всех, кто в разные века вставал на защиту родного Волоколамска и всей Отчизны. Кланяемся героям города всех поколений! Светлая им память и вечная слава», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Напомним, что Волоколамск наградили орденом Отечественной войны первой степени в 1985 году. В 2005 город получил знак «Штандарт Славы». А звание «Город воинской славы» он приобрел 25 марта 2010 года.