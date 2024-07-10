МинЖКХ Подмосковья рассказало о формировании тарифов на коммунальные услуги

Министерство ЖКХ Московской области разъяснило жителям региона, как рассчитываются коммунальные тарифы, а также, где можно узнать актуальную информацию по ценообразованию. Финальная стоимость услуг в маленьких поселках может оказаться выше, чем в крупных городах.

Как пояснили в ведомстве, в селах обычно мало многоквартирных домов, а протяженность сетей, которые нужно содержать больше, что приводит к высоким теплопотерям. Чем меньше жителей используют ресурс, тем выше его стоимость.

Для установления справедливой цены учитывается множество факторов: стоимость содержания сетей, величина выручки для поддержания и развития инфраструктуры, количество жителей, разветвленность сети и многое другое.

Узнать актуальные тарифы можно на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области, на официальных сайтах муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, а также в платежном документе в специальной графе.

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