Минтранс Подмосковья получил 190 заявок на установление частного сервитута

Более 60 заявлений об установлении частного сервитута в границах полосы отвода региональных дорог получили положительные заключения. Всего специалисты Минтранса региона приняли 190 обращений.

Как пояснили в ведомстве, соглашение об установлении частного сервитута нужно получать в случае строительства, реконструкции или ремонта объектов дорожной инфраструктуры, установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также для обеспечения прохода или проезда через земельный участок.

«Для удобства заявителей мы перевели госуслугу полностью в электронный вид. Теперь подать заявку и получить результат можно в любое время на региональном портале госуслуг», - добавили в Минтрансе Подмосковья.

Услугу могут получить как физические, так и юридические лица, а срок ее оказания составляет 10 рабочих дней.