Минсоцразвития Подмосковья напомнило правила смены имени и фамилии

Жители Московской области легко могут сменить имя. Для этого достаточно подать заявление и получить соответствующее свидетельство. Об этом сообщили в Минсоцразвития Московской области.

Причины для смены имени могут быть различными, включая желание взять фамилию мужа или вернуть девичью фамилию.

В ведомстве уточнили, что в текущем году более 380 жителей Мытищ уже сменили имена, фамилии или отчества, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что чаще всего женщины меняют имя после брака, чтобы принять фамилию супруга, хотя многие откладывают это, чтобы избежать изменения всех документов сразу.

Государственная пошлина за смену имени составляет 1,6 тысячи рублей.

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