Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о росте продаж сладостей в декабре

Жители Подмосковья приобрели свыше 5,2 тысячи тонн сладостей в декабре 2024 года. Это на 38% больше показателей ноября.
Конфеты и другие сладости традиционно являются одним из вариантов новогоднего подарка. Из-за приближающегося праздника в декабре жители приобретают такую продукцию гораздо чаще. Так, в первый зимний месяц магазины реализовали более 5,2 тысячи тонн сладостей. Это более 169 тонн в месяц.
Крупнейшими предприятиями в этой сфере являются кондитерская фабрика «Волшебница» в Люберцах, «Сладкий Орешек» в Солнечногорске, а также комбинат «Озерский сувенир» в Коломне.
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