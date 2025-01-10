Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о росте продаж сладостей в декабре

Жители Подмосковья приобрели свыше 5,2 тысячи тонн сладостей в декабре 2024 года. Это на 38% больше показателей ноября.

Конфеты и другие сладости традиционно являются одним из вариантов новогоднего подарка. Из-за приближающегося праздника в декабре жители приобретают такую продукцию гораздо чаще. Так, в первый зимний месяц магазины реализовали более 5,2 тысячи тонн сладостей. Это более 169 тонн в месяц.

Крупнейшими предприятиями в этой сфере являются кондитерская фабрика «Волшебница» в Люберцах, «Сладкий Орешек» в Солнечногорске, а также комбинат «Озерский сувенир» в Коломне.