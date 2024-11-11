Минсельхоз Подмосковья рассказал о новых правилах по борьбе с рожей свиней

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила борьбы с рожей свиней, утвержденные приказом Минсельхоза № 561. Документ включает меры по профилактике, диагностике, действиям при подозрении на инфекцию и правилам введения карантина. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Согласно новым требованиям, обязательна вакцинация свиней во всех хозяйствах для профилактики рожи. Помимо этого, определены правила отбора проб и методы диагностики. Так, диагноз считается подтвержденным после выделения и идентификации возбудителя, и в таком случае вводится карантин на 14 дней.

Также предписаны и другие меры, необходимые в зоне вспышки. Рожа свиней может причинить значительный экономический ущерб из-за потерь поголовья и снижения качества продукции, включая повреждение кожи у больных животных.

В ведомстве добавили, что новые правила помогут охранять здоровье животных и повысить безопасность продукции.