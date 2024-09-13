Минсельхоз Подмосковья предупредил о начале второй волны активности клещей

В Подмосковье началась вторая волна активности клещей, которая продлится до ноября. Дождливая погода и высокая влажность создают благоприятные условия для этих насекомых — опасных переносчиков болезней. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Клещи обитают в высокой траве, влажных местах, а также у водоемов и оврагов. Для защиты питомцев после прогулок на природе рекомендуется использовать таблетки, ошейники, капли или спреи от насекомых, а также внимательно осматривать животных.

Если у питомца появились признаки недомогания — вялость, потеря аппетита, повышение температуры, — следует срочно обратиться в ветеринарную клинику. Чтобы записаться на прием к ветеринарам, необходимо перейти на онлайн-портал или позвонить в единый контакт-центр по номеру: 8(495) 668-01-25.

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