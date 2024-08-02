Минсельхоз Подмосковья дал советы по выбору арбуза и дыни

Все чаще на прилавках подмосковных магазинов можно встретить арбузы и дыни. Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области предлагают несколько полезных рекомендаций, как это правильно делать.

Чтобы определить качество арбуза, важно обратить внимание на звук, издаваемый при постукивании по плоду. Если звук получается звонким, это может означать, что арбуз не дозрел. Спелый арбуз будет издавать более глубокий и глухой звук, напоминающий барабанный.

Также стоит оценить корку арбуза — она должна быть твердой и матовой. У зрелого плода корка темная, и ее сложно повредить или поцарапать. На поверхности не должно быть трещин или вмятин. Предпочтительно выбирать арбуз с сухой или ломкой плодоножкой и с желтым или оранжевым пятном, свидетельствующим о контакте с грунтом.

При выборе дыни действует аналогичный принцип. Специалисты Минсельхоза советуют постучать по ней. Глухой звук указывает на спелость плода, в то время как звонкий звук может свидетельствовать о недозрелости. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта; темные пятна зачастую указывают на порчу.

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