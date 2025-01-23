Министр экологии Подмосковья проверил реконструкцию плотины в Серпухове

Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Павел Бида осмотрел плотину на реке Нара. Там проходит реконструкция донного водовыпуска.

Основной этап работ включает полную замену узлов сброса воды. Это позволит гидротехническому сооружению выполнять основную задачу — поддерживать уровень воды в реке. На объекте трудятся 20 человек и две единицы тяжелой техники.

Специалисты завершили установку буронабивных свай ледозащиты и бетонные работы. Заканчиваются монолитные работы. Монтаж гидромеханического оборудования, включающего два затвора с подъемными механизмами, выполнен на 70%. Подрядчик приступил к наращиванию ледозащиты до проектной метки. На следующей неделе планируется начать монтаж затворов.

Главной задачей организации, выполняющей реконструкцию, является завершить основные работы до паводков. После этого специалисты займутся благоустройством прилегающей территории.

Глава Серпухова Сергей Никитенко отметил, что Министерство экологии и природопользования Подмосковья и администрация округа держат работы на контроле.