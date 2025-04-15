Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило сроки передачи показаний счетчиков

Каждый месяц с 15 числа начинается срок приема показаний счетчиков. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнили, что пришло время передать данные за апрель.

Сведения можно направить через личный кабинет, чат-бот на сайте мособлеирц.рф, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону +7(499)444-01-00 и в любом клиентском офисе расчетного центра.

Своевременная передача данных о потреблении электроэнергии, воды и газа позволит избежать проблем с начислением платежей.

Показания счетчиков принимают до 25 числа каждого месяца включительно.

Жителей Подмосковья призвали обратить внимание на то, что период приема данных может варьироваться. Чтобы уточнить сведения, необходимо зайти в раздел «Счетчики» в личном кабинете «МосОблЕИРЦ».