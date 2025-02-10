Минэнерго Подмосковья рассказало о модернизации системы теплоснабжения

Второе в 2025 году кустовое совещание с посещением объектов энергетической инфраструктуры состоялось в Московской области. Встречей руководил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов, который рассказал о выведении системы теплоснабжения на новый уровень.

В мероприятии, на котором обсуждали ситуацию в городских округах Павловский Посад, Орехово-Зуево и муниципальном округе Шатура, приняли участие представители местного руководства, ресурсоснабжающих организаций, компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

«В этом году наш губернатор А. Ю. Воробьев поставил перед нами задачу — осуществить трансформацию в вопросах реализации программ по теплу с тем, чтобы вывести систему теплоснабжения региона на новый уровень. С этой целью мы внедрили проектный подход, который призван повысить эффективность нашей работы», — уточнил Сергей Воропанов.

По его словам, теперь каждый объект рассматривают как отдельный проект. Уже началось создание команд для работы на местах.

Представители Минэнерго посетили Электрогорскую ГРЭС и проконтролировали строительство блочно-модульной котельной в поселке Бакшеево муниципального округа Шатура.

На совещании также обсудили процесс привлечения кадров в отрасль. Для этого команда ведомства провела встречи с руководством Орехово-Зуевского техникума, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума и Шатурского энергетического техникума.

Участники мероприятия коснулись и вопроса перехода подмосковной аварийно-восстановительной службы в подчинение Минэнерго Московской области. Воропанов назвал это нововведение логичным шагом, который позволит более эффективно управлять энергетическими активами региона.