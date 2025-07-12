Автоинспекторы в Подольске организовали выдачу питьевой воды водителям

Из-за экстремально высокой температурой воздуха сотрудники Госавтоинспекции в Подольске провели профилактическую акцию. Они помогли водителям справиться с жарой и раздали бутылки с питьевой водой.

Инспекторы организовали раздачу питьевой воды водителям, находящимся за рулем в условиях жары. В ходе акции у автомобилистов поинтересовались их самочувствием и дали практические рекомендации по предотвращению перегрева организма.

Данная акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, причиной которых может стать ухудшение самочувствия водителей из-за высоких температур.

Ранее синоптики предупреждали, что температура поднималась до плюс 33-36 градусов в Московском регионе в пятницу, в выходные местами прогнозировали грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29-34 градусов.