Около 200 жилых домов газифицировали в Подольске в 2025 году

В рамках президентской программы по социальной газификации в Подольске с начала текущего года газифицировали 176 домов. Квалифицированные специалисты проводят необходимые строительно-монтажные работы и прокладывают газовые коммуникации в домах жителей до и внутри участков.

На этой неделе ведутся строительно-монтажные работы в деревнях Лаговское и Луковня, а также в коттеджном поселке Никулино.

С момента старта программы в округе был заключен 1771 договор, выполнено 1135 пусков, из них 23 — по льготной газификации. Всего в программу социальной газификации вошли 68 населенных пунктов Подольска.

За четыре года построено более 1600 распределительных газопроводов - это почти 30 км. В ближайшее время планируется построить еще 45 километров. Газифицированы 176 домов. Также жители округа подали более 1300 заявок на газификацию в 175 СНТ.

Как подключить дом к газу, можно узнать на интерактивной карте.