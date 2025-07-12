Команда из Подольска стала призером областного фестиваля по городошному спорту

Команда из Климовска заняла второе место на областном фестивале по городошному спорту среди инвалидов. Фестиваль проходил в Подольске на площадке стадиона «Труд».
В фестивале приняли участие шесть команд Московской областной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» и команда ветеранов специальной военной операции.
Заместитель главы Подольска Вадим Буров, председатель Общественной палаты Евгений Патрушев и другие почетные гости фестиваля пожелали участникам успешного выступления.
По итогам команда Климовской местной организации Всероссийского общества инвалидов завоевала серебро.
Соревнование проводилось среди мужчин и женщин с общими заболеваниями и поражением опорно-двигательного аппарата. В каждой команде должен был быть один участник-колясочник. Все участники состязались по заранее установленным правилам и имели равные возможности.
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