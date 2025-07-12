Лавров и Ким Чен Ын посмеялись над своей вредной привычкой

Лавров пошутил на встрече с Ким Чен Ыном про курение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шутил, что ни он, ни глава КНДР Ким Чен Ын не бросили курить с последней встречи. Об этом сообщил РБК.

Сергей Лавров и Ким Чен Ын встретились 12 июля в ходе рабочего визита российского министра иностранных дел в КНДР. В начале встречи, пожимая руку собеседнику, лидер Северной Кореи отметил, что они не виделись целый год.

«А вы все еще курите. И я курю», — ответил Лавров.

Лавров приехал в северокорейский город Вонсан для участия во втором раунде российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел. Президент России Владимир Путин передал с Лавровым лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну послание. В нем он выразил надежду на продолжение личных встреч в ближайшее время.