В Международный день поддержки черепах министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов напомнил о важности сохранения этих рептилий. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

По словам Фирсова, в список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, включена европейская болотная черепаха, встречи с которой иногда происходят в регионе.

«Единичные находки рептилии случались на реках Яуза и Сходня, сотрудники „Мособллеса“ сообщали о встрече с ней вблизи деревни Полежаево Волоколамского округа. Главное условие выживания этого вида — наличие незамерзающих водоемов, прудов-охладителей с повышенной температурой», — отметил министр.

Регулируя численность растений, беспозвоночных или мелких животных, черепахи косвенно влияют и на другие виды в экосистеме, а также поддерживают чистоту водоемов, питаясь отмершей органикой.

Биологи подчеркивают ответственность человека перед рептилиями: люди часто покупают черепах для содержания дома, но по разным причинам выпускают их в ближайший водоем, где они чаще всего погибают.

Сейчас черепахи в Москве и Подмосковье впали в спячку, зарывшись в грунт на дне водоемов. Если водоем не промерзает и кислорода достаточно, у них есть шанс благополучно перезимовать.