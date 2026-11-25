Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

С 26 ноября в Одинцовском округе изменится расписание автобусного маршрута № 10 «Квартал Маяковского — Верхний Посад». Один из утренних рейсов будет дополнительно заезжать к железнодорожной станции Звенигород.

Изменения коснутся автобуса, который отправляется от остановки «Санаторий Поречье» в 07:35. Ранее этот рейс следовал без заезда к железнодорожной станции.

Корректировка расписания связана с необходимостью улучшить транспортную доступность школы «Квантум» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. Образовательное учреждение расположено недалеко от станции Звенигород.

Теперь у учащихся будет два варианта добраться до школы на общественном транспорте. Помимо действующего рейса автобуса № 13 «Квартал Маяковского — санаторий Поречье», отправляющегося в 07:25, школьники смогут воспользоваться маршрутом № 10 в 07:35.

Дополнительный заезд позволит сократить десятиминутный интервал между доступными для учащихся вариантами отправления и даст возможность выбирать более удобное время поездки к началу занятий.