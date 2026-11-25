Заместитель главы Наро-Фоминска Сергей Доля 24 ноября провел встречу с первокурсниками колледжа Всероссийского государственного университета юстиции в рамках проекта «Путь к успеху». Встреча прошла в молодежном центре «Территория».

Сергей Доля рассказал будущим юристам о своей карьере и профессиональной практике. В прошлом он работал следователем городской прокуратуры, в том числе по особо важным делам, возглавлял местный отдел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, а также занимал должности прокурора и судьи.

Мероприятие прошло в формате живого разговора. Студенты расспросили спикера о нюансах профессии следователя, особенностях разных направлений юриспруденции и громких процессах из его практики — включая расследование дела «наро-фоминского маньяка» в 2008 году. Личные вопросы от молодежи оказались настолько увлекательными, что общение вышло за рамки отведенного регламента.

«Каждая встреча в рамках проекта уникальна. К нам приходят успешные жители нашего округа — для молодежи особенно важны личные примеры перед глазами. Универсального рецепта успеха нет, но есть формулы и личные истории: и успеха, и ошибок. И мы видим, что запрос на такие встречи растет», — отметила директор центра Рената Демидова.

Проект «Путь к успеху» запустили в молодежном центре в сентябре 2023 года.