Мастер-класс по уникальной методике развития младенцев прошел в НИКИ детства

Открытый урок о методике развития младенцев «Первый шаг» прошел в Подмосковье. Его провел эксперт в области развития младенцев и детей, преподаватель Фельденкрайза Шай Зильбербуш из Израиля.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, эксперт рассказал об уникальном методе «Первый шаг» и провел практическое занятие для родителей и медперсонала.

По словам главного педиатра Подмосковья Нисо Одинаевой, Шай Зильбербуш более 30 лет занимается реабилитацией детей с особыми потребностями. За основу для разработки «Первого шага» он взял знания из методики Фельденкрайза и добавил результаты наблюдений и практический опыт многодетного отца.

«Сегодня в рамках занятия его [метод] освоили врачи НИКИ детства. Мы рады такому сотрудничеству, так как обмен опытом с израильскими коллегами позволит докторам Института детства повысить свой профессиональный уровень», — рассказала она.

Метод First Step существует более 25 лет, он направлен на развитие младенцев и создание условий для их гармоничного роста. Программу разработали специально для детей с задержкой развития и патологиями.

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