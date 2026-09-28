Мастер-класс по первой медпомощи провели для школьников в Чехове
Студенты Чеховского техникума провели 25 сентября в школе № 1 мастер-класс в рамках проекта «Движения первых». Организаторами выступили участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Студенты-спасатели рассказали школьникам о навыках, которые могут спасти жизнь. Ребята узнали, как правильно вызывать экстренные службы, сохранять спокойствие и сообщать необходимую информацию диспетчеру. Кроме того, школьники изучили способы временной остановки кровопотери и технику наложения повязок, а также на практике научились делать сердечно-легочную реанимацию.
Под руководством наставников ребята отработали правильную последовательность действий при проведении реанимационных мероприятий. Они узнали, как зафиксировать травмированную конечность или иную область тела с помощью подручных средств до прибытия профессиональных медиков.