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    Мастер-класс по первой медпомощи провели для школьников в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Студенты Чеховского техникума провели 25 сентября в школе № 1 мастер-класс в рамках проекта «Движения первых». Организаторами выступили участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

    Студенты-спасатели рассказали школьникам о навыках, которые могут спасти жизнь. Ребята узнали, как правильно вызывать экстренные службы, сохранять спокойствие и сообщать необходимую информацию диспетчеру. Кроме того, школьники изучили способы временной остановки кровопотери и технику наложения повязок, а также на практике научились делать сердечно-легочную реанимацию.

    Под руководством наставников ребята отработали правильную последовательность действий при проведении реанимационных мероприятий. Они узнали, как зафиксировать травмированную конечность или иную область тела с помощью подручных средств до прибытия профессиональных медиков.

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