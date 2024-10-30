Мастер-класс по лепке провели для детей в онкодиспансере Подмосковья

Мастер-класс по лепке из воздушного пластилина провели для пациентов детского онкологического отделения № 7 Московского областного онкодиспансера. Организовали творческий урок волонтеры благотворительного фонда.

По словам заведующей детским онкологическим отделением областного онкодиспансера Евгении Инюшкиной, дети создали осенние картины из яркого пластилина и получили массу положительных эмоций.

«Мастер-класс не только стал приятным развлечением, но и важным элементом лечения, который помог детям почувствовать себя лучше и более уверенно в своих силах», — рассказала Инюшкина.

В детском отделении областного онкодиспансера пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тысяч детей.