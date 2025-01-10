Мастер-класс по изготовлению корзин из ротанга прошел в Воскресенске

В библиотеках Воскресенска проходят мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Например, в учреждении в Белоозерском сплели корзины из ротанга на мастер-классе.

В культурном центре «Усадьба Кривякино» прошел мастер-класс «Снежинка». Участники сделали своими руками один из главных атрибутов праздника, вырезав узоры из бумаги.

В Воскресенской городской библиотеке № 2 прошло путешествие с героями книг и мультфильмов «Волшебство в Рождество». Ребятам рассказали, почему на елке должна гореть звезда, а также поведали о традициях. Дети приняли участие в викторине. В течение дня в библиотеке действовала акция — Дед Мороз сам выдавал юным читателям книги.

В Центральной детской библиотеке прошла программа «Год змеиный будет добрым». Ребята узнали о традициях и истории праздника, читали стихотворения, отгадывали загадки и ребусы, читали пословицы о зиме и участвовали в конкурсах «Змейки наступают, Дракоши не сдаются», «Мульти-Змея» и «Догони снежинку». Завершилось мероприятие увлекательным мастер-классом «Змея-скоропея».

В библиотеке села Ашитково прошла акция «Когда приходит Рождество…». Ребята поучаствовали в беседе про светлый праздник, а затем нарисовали ангелов.