Масштабный ямочный ремонт дворовых территорий начался в Ленинском округе

В Ленинском городском округе начались весенне-летние работы по ямочному ремонту дорог в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Сейчас ремонтные работы завершаются на Белокаменном шоссе, параллельно обновляется покрытие на Жуковском проезде, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Работы проводятся специалистами МБУ «Благоустройство». Планируется восстановить более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, включая участки на Белокаменном шоссе, улице Школьной и Жуковском проезде. Ремонт осуществляется большими картами для повышения качества покрытия.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что ямочный ремонт — это важный этап поддержания дорог в надлежащем состоянии. Работы проводятся с использованием современных материалов и технологий, что обеспечивает долговечность отремонтированных участков. Все ремонтные мероприятия выполняются с соблюдением установленных норм безопасности и качества.

Завершение всех работ запланировано до конца лета.