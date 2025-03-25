Масштабные учения по тушению природных пожаров прошли в Одинцове

Масштабные командно-штабные учения по тушению природных пожаров прошли вблизи деревни Захарово Одинцовского городского округа. Неотъемлемой частью подготовки к пожароопасному сезону является проведение тренировок для отработки практического взаимодействия сотрудников различных ведомств и служб при тушении лесного пожара.

В учениях принимали участие Звенигородский филиал «Мособллеса», Наро-Фоминский-Звенигородский филиал «Центрлесхоза», Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон, администрация Одинцовского городского округа, представители различных служб, энергетики и газовщики.

«Важно, чтобы связь между лесничими и экстренными службами была надежной и оперативной, чтобы экипажи были готовы к выезду в любой момент», — отметила заместитель директора Звенигородского филиала «Мособллеса» Екатерина Толгская.

Учения прошли успешно, что свидетельствует о высокой готовности и профессионализме людей, которые занимаются ликвидацией чрезвычайных ситуаций.