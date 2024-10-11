Машиностроительному заводу в Воскресенске исполнилось 50 лет

Воскресенскому машиностроительному заводу «Салют» исполнилось 50 лет. Это предприятие вносит весомый вклад в развитие авиации Российской Федерации.

Завод «Салют» основан в Белоозерском в 1974 году на базе станции стендовых испытаний двигателей летательных аппаратов. Сегодня это акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» — многофункциональный производственный комплекс, который специализируется на производстве и испытании деталей и узлов авиационных двигателей. Здесь работают специалисты различных направлений по 100 профессиям.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Самвел Гарибян на юбилейном вечере поздравил сотрудников завода с праздником и вручил награды.

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