Лыжный забег по траве прошел в квартале Акатово в Балашихе | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 19:46 Лыжный забег по траве прошел в квартале Акатово в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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«Апельсиновый кросс» устроили в квартале Акатово в Балашихе. Свыше 600 спортсменов преодолели дистанцию на лыжах по траве.

Лыжные забеги по траве проходили дистанциях от одного до 13 километров. На финише участникам вручали апельсины и медали. Одним из них стал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский. Профессиональный лыжник испробовал необычный вид спорта уже не в первый раз.

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«Погода была не летняя, а зимняя. Поэтому забег на лыжах очень органично вписывается. Мы приезжаем каждый год с удовольствием. Бег на лыжах по траве — это будущее лыжной гонки. Круто, что здесь и пожилые участники выходят пробежать, и дети. В этом единении поколений мы творим яркое событие», — сказал Панжинский.

Традиция проводить лыжные забеги летом в Балашихе существует более 30 лет.

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