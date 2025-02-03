Лучших сотрудников биоинститута наградили ко Дню науки в Лосино-Петровском

Празднование прошло во всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте биологической промышленности. Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Анна Божухина вручила выдающимся сотрудникам института благодарственные письма главы округа Сергея Джеглава.

«Наука — это движущая сила прогресса, и именно благодаря усилиям ученых, исследователей и преподавателей мы можем гордиться тем, что наши ученые делают значительные открытия, которые не только обогащают мировую науку, но и решают актуальные проблемы, стоящие перед нашим обществом. Каждый из сотрудников института вносит свой вклад в развитие науки, и это неоценимо», — отметила Анна Божухина.