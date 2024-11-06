Ливневую канализацию отремонтируют на улице Машиностроителей в Подольске

Очередной обход Залинейного микрорайона совершил заместитель главы городского округа Александр Мамлай. Он поручил решить проблему с выводом воды в ливневой коммуникации у дома № 14.

После обхода Александр Мамлай обратил внимание работников управляющей компании на необходимость своевременно пополнять запас противогололедных материалов для обработки тротуаров и дороги. Он также поручил обновить стенды с информацией в подъездах дома № 12 на улице Машиностроителей.

В результате предыдущих встреч сотрудников администрации Подольска с жителями микрорайона рядом с детским комплексом началось обустройство асфальтового участка для катания на самокатах и велосипедах, а также спортивной площадки. Горожане также попросили благоустроить территорию возле детской площадки на улице Лобачева. Деревья на этом участке планируют посадить во время акции «Лес Победы».

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