Литературный вечер памяти писателя Антона Чехова прошел в Химках

Жители Химок отметили 165-летие со дня рождения известного отечественного писателя Антона Павловича Чехова. Литературный вечер в память о мировом классике прошел в Доме культуры «Контакт».

Участие в памятном вечере приняли активные жители округа, общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшимся рассказали об истории жизни и творчества великого автора, а также о значении его произведений в мировой культуре.

«Произведения Чехова переведены более чем на сто языков. Он объединил поколения писателей», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Литературный вечер стал частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках. Ее целью является воспитание в подрастающем поколении любви к Родине и гордости за ее героев. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, концерты, выставки и многое другое.