Лекцию ко дню Бородинского сражения провели в библиотеке Воскресенска

В библиотеке села Федино городского округа Воскресенск для детей сделали подборку исторических книг по Бородинскому сражению и провели лекцию. Мероприятие организовали в рамках патриотической акции «Славная страница российской истории».

День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова отмечают 8 сентября. Благодаря патриотической акции «Славная страница российской истории» в библиотеке села Федино школьникам показали иллюстрированные книги из серии «Страницы истории нашей Родины» и прочитали небольшую лекцию. Ребята узнали об участниках Бородинского сражения и их подвигах, о событиях, которые предшествовали битве.

На литературном мероприятии дети прочитали стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино».

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