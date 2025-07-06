В Пензенской области утонула шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка упала с пешеходного мостика в реку Сердоба и утонула. Трагедия произошла в Пензенской области, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что дети шли через пешеходный мостик и одна из девочек решила помыть ноги в реке. В какой-то момент она упала в воду.

Очевидцы кинулись ей на помощь, но спасти не смогли. Прибывшие на место спасатели извлекли тело девочки на берег.

Ранее на реке Ашкадар в Стерлитамаке утонули мужчина и женщина. Родители бросились спасать свою 12-летнюю дочь, когда она начала тонуть. Мать успела вытолкнуть девочку на берег, но сама ушла под воду. Муж кинулся на помощь жене, но он не смог выплыть.