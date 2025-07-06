В Пензенской области утонула шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка упала с пешеходного мостика в реку Сердоба и утонула. Трагедия произошла в Пензенской области, сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве уточнили, что дети шли через пешеходный мостик и одна из девочек решила помыть ноги в реке. В какой-то момент она упала в воду.
Очевидцы кинулись ей на помощь, но спасти не смогли. Прибывшие на место спасатели извлекли тело девочки на берег.
Ранее на реке Ашкадар в Стерлитамаке утонули мужчина и женщина. Родители бросились спасать свою 12-летнюю дочь, когда она начала тонуть. Мать успела вытолкнуть девочку на берег, но сама ушла под воду. Муж кинулся на помощь жене, но он не смог выплыть.
Ярмарка «Товары регионов России» пройдет в Мытищах с 14 по 20 июля
Жителям Мытищ напомнили о новых требованиях к школьной форме
Танцовщица из Мытищ завоевала золото на международном фестивале
Художник попал в психбольницу за желание встречи с Путиным
Выставка «Народный фронт» открылась в доме культуры «Жостовский» в Мытищах
В «Южуралзолото» опровергли задержание Струкова
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте