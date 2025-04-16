Лекция танкового эксперта пройдет в парке «Патриот» в Кубинке 20 апреля

К середине 30-х годов XX века арсенал Красной Армии обогатился рядом уникальных боевых машин. В их числе находились плавающие разведывательные танки Т-37 и Т-38, легкие танки сопровождения Т-26, скоростные БТ, тяжелые машины Т-28, а также многобашенные танки РГК, такие как Т-35. Особое внимание уделяли Т-26, который стал основным танком для общевойскового применения благодаря своей массовости. Попытки модернизировать эту серию с помощью создания колесно-гусеничных моделей, таких как Т-46 и СТЗ-35, оказались неудачными, и к концу 1939 года Т-26 продолжал оставаться на вооружении, так как достойной замены ему не было.

Ситуация кардинально изменилась с началом Советско-финской войны, когда появилась настоятельная необходимость в новом легком танке сопровождения, способном выдерживать удары противника. В разработке такой машины принимали участие три завода: Кировский, № 187 имени Ворошилова и опытный № 185 имени Кирова. Их усилия привели к созданию танка Т-126, который стал прототипом для будущего Т-50. Из двух изготовленных опытных образцов до наших дней дошел только один, который восстановили до рабочего состояния благодаря усилиям реставраторов Центрального парка «Патриот».

Участники лекции смогут не только увидеть этот уникальный экспонат, но и узнать множество интересных фактов о процессе создания советских легких танков сопровождения. Дополнительную информацию о лекции можно найти на сайте парка «Патриот».