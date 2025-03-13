Лекция о сезонной аллергии пройдет в клубе «Активное долголетие» в Химках

Лекция на тему здоровья «Сезонная аллергия» пройдет в клубе «Активное долголетие» в Химках 20 марта. Пенсионерам объяснят, как обезопасить свой организм и облегчить симптомы.

Специалисты расскажут участникам клуба «Активное долголетие» о причинах возникновения аллергии, научат ее выявлять и бороться с последствиями. Особенно актуально это в весенний период.

Также спикеры выделят основные аллергены, присущие нашему региону, и объяснят, почему они вызывают такие реакции, как насморк, чихание, сухость и зуд в глазах и горле. Пенсионеры узнают о самых эффективных способах профилактики и предотвращения симптомах, разработанных современными учеными.

Лекция о здоровье пройдет 20 марта в 11:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24.

Напомним, что сильнее всего аллергия проявляется в апреле, так как именно в этот период начинается активное цветение различных растений. Людям, страдающим от аллергии, следует внимательнее следить за состоянием и при необходимости не пренебрегать помощью врачей.