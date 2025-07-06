Две новые детские площадки построят на улице Беляева в Щелкове

На улице Беляева в Щелкове по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева появятся две новые детские игровые площадки. Также в этом году в округе благоустроят 12 дворов.

Детские площадки площадью 450 кубических метров каждая обустраивают рядом с домами № 3А, № 8А, № 10А и вблизи домов № 13, № 15 и № 17 на улице Беляева. Их оборудуют современным резиновым покрытием и различными игровыми элементами для малышей разного возраста. Для безопасности юных жителей Щелкова на площадках разместят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Позаботятся и о родителях: рядом с игровыми зонами поставят лавочки и урны.

Строительство уже вышло на финишную прямую.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.